Вайлдер зламав руку в поєдинку з Ф’юрі

Американський боксер поступився в чемпіонському поєдинку за пояс WBC

Малік Скотт, який тренує Деонтея Вайлдера, розповів про стан свого підопічного після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Вайлдер поступився нокаутом в 11-му раунді, а після закінчення бою його відправили до лікарні.

«Так, ми звернулися до лікаря, але в цілому все в порядку. Деонтей зламав руку та розсік губу. Ще у нього зламаний палець або кісточка, щось у цьому роді», – наводить слова Скотта The Mirror.

На рахунку Тайсона Ф'юрі 32 поєдинки, в яких здобута 31 перемога (22 нокаутом, один бій був завершений внічию). У Деонтея Вайлдера 45 боїв у професійній кар'єрі (41 перемога нокаутом, одна нічия і дві поразки –обидва в бою з Ф'юрі.

У першому поєдинку Ф'юрі – Вайлдер, який відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию. У другому бою, що пройшов у лютому 2020 року, британський боксер нокаутував американця та відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

Ф’юрі й Вайлдер провели один з найяскравіших поєдинків в історії (фоторепортаж).

У бою Тайсон двічі був у нокдауні, і стільки ж разів змушував рефері відкривати рахунок Вайлдеру (відео).

Сутичка завершилася глибоким нокаутом, а Деонтей потрапив до лікарні.