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    Вайлдер зламав руку в поєдинку з Ф’юрі

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    Деонте Вайлдеру знадобилася допомога лікарів після чемпіонського бою - Вайлдер зламав руку в поєдинку з Ф’юрі
    Деонте Вайлдеру знадобилася допомога лікарів після чемпіонського бою
    Фото з відкритих джерел

    Американський боксер поступився в чемпіонському поєдинку за пояс WBC

    Малік Скотт, який тренує Деонтея Вайлдера, розповів про стан свого підопічного після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Вайлдер поступився нокаутом в 11-му раунді, а після закінчення бою його відправили до лікарні.

    «Так, ми звернулися до лікаря, але в цілому все в порядку. Деонтей зламав руку та розсік губу. Ще у нього зламаний палець або кісточка, щось у цьому роді», – наводить слова Скотта The Mirror.

    На рахунку Тайсона Ф'юрі 32 поєдинки, в яких здобута 31 перемога (22 нокаутом, один бій був завершений внічию). У Деонтея Вайлдера 45 боїв у професійній кар'єрі (41 перемога нокаутом, одна нічия і дві поразки –обидва в бою з Ф'юрі.

    У першому поєдинку Ф'юрі – Вайлдер, який відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию. У другому бою, що пройшов у лютому 2020 року, британський боксер нокаутував американця та відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

    Ф’юрі й Вайлдер провели один з найяскравіших поєдинків в історії (фоторепортаж).

    У бою Тайсон двічі був у нокдауні, і стільки ж разів змушував рефері відкривати рахунок Вайлдеру (відео).

    Сутичка завершилася глибоким нокаутом, а Деонтей потрапив до лікарні.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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    Вайлдер зламав руку в поєдинку з Ф’юрі