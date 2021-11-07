Луческу прокоментував сенсаційну поразку «Динамо»

Тренер вважає, що арбітр матчу з «Ворсклою» не завжди приймав правильні рішення

Київське «Динамо» зазнало першої поразки в чемпіонаті України. На власному полі столичні футболісти поступилися «Ворсклі» – 1:2. Тренер чемпіонів мірча Луческу прокоментував гру.

«Ми програли у чемпіонаті вперше за рік. Ця поразка рано чи пізно мала відбутися, але, на жаль, вона трапилася невчасно. На гру вплинув емоційний стан, розчарування, яке було у всіх нас після гри з «Барселоною», у якій ми заслуговували на кращий результат, а також короткий термін підготовки до гри з «Ворсклою». За ці два-три дні мені не вдалося гравців психологічно налаштувати та повернути до гри чемпіонату, – розповів Луческу. – У нас були передумови для того, аби забити, але розслабленість, розхлябаність в атаці не дозволила нам це зробити. Наші гравці поспішали, надто метушилися і ухвалювали неправильні рішення».

Тренер «Динамо» також звернув увагу на рішення арбітра в деяких епізодах.

«Мені потрібно переглянути гру, особливо деякі епізоди, рішення арбітра, оскільки у Європі судять зовсім по-іншому. У двох матчах із «Барселоною» у таких епізодах, зіткненнях навіть фоли не фіксували, а тут призначили пенальті. Згадайте зіткнення Альби з Гармашем у Барселоні, зіткнення Ніко з Циганковим у Києві. Я не кажу, що «Ворскла» не заслужила на перемогу. Але були спірні моменти, що впливали на долю матчу», – підсумував Луческу.