Боксер Іван Редкач: Завжди захоплювався Ґарсією, а тепер хочу його побити



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Іван Редкач не пропускав боїв Денні Ґарсії Фото із соцмереж

Перша реакція українського панчера перед боєм з екс-чемпіоном світу

Український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) розповів про майбутній бій з екс-чемпіоном світу американцем Денні Гарсією (35-2, 21 КО).

«Главком» уже повідомляв, що бійці зійдуться в рингу 25 січня 2020 року в Брукліні (США).

«Я дуже радий битися проти Денні Гарсії. На мій погляд, Гарсія - дуже сильний і авторитетний боєць. Я знаю його, стежив за його боями протягом десяти років. Я дивився майже кожен його бій, і у мене була можливість висловити своє захоплення йому особисто. Тепер він мій противник. Я дуже багато працював на тренуваннях, щоб бути готовим настільки, наскільки можу.

Я дуже мотивований і з нетерпінням чекаю цього бою. Цей величезний крок у моїй боксерській кар'єрі, крок до моїх майбутніх боїв і мрії. Я дуже вдячний містерові Хеймон і моїй чудовій команді, яка з дня на день дуже старанно працює.

Збираюся шокувати світ боксу, як я зробив це 1 червня цього року (тоді Редкач нокаутував Девона Александера). Я голодний до перемог. Я виграю. Перемога не пройде повз мене. Це моє», - сказав Редкач.