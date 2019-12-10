  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український боксер Редкач зустрінеться з екс-чемпіоном світу в двох дивізіонах

    • Розсилка
    Денні Ґарсія та Іван Редкач проведуть перший знаковий для українського боксу бій у 2020-му - Український боксер Редкач зустрінеться з екс-чемпіоном світу в двох дивізіонах
    Денні Ґарсія та Іван Редкач проведуть перший знаковий для українського боксу бій у 2020-му
    Афіша з соцмереж

    Після трьох перемог поспіль український панчер близький до топових боїв

    Український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в двох дивізіонах Денні Ґарсією зі США (35-2, 21 КО).

    Бій відбудеться 25 січня в Брукліні.

    У Редкача був чорний відрізок, який розпочався в червні 2015-го і протривав до грудня 2017-го. За цей час Іван переміг лиде в двох боях із семи. Проте Редкач знайшов у собі сили повернутися. Він переміг за очками американця Браяна Джонса, а після того нокаутував інших двох представників США - Тайрона Гарріса і екс-чемпіона світу Девона Александра.

    Тепер на 33-річного українця чекає на два роки молодший Денні Ґарсія, котрий був чемпіоном світу в різних вагових категоріях у 2012-2014 роках, перемагав таких ґрандів світового боксу як мексиканець Ерік Моралес (двічі), британець Амір Хан, американець Заб Джуда, аргентинець Лукас Маттійсс, американець Поль Маліньяджі.

    Першої поразки в кар'єрі Денні зазнав у березні 2017-го, коли його в титульному бою в тому ж Брукліні переміг рішенням суддів співвітчизник Кейт Турман. після того Ґарсія в серпні 2018-го сенсаційно поступився іншому представникові США Шону Портеру.

    Останній свій бій Денні Ґарсія провів цьогоріч у квітні, нокаутувавши в сьомому раунді мексиканця Адріана Ґранадоса.

     Читайте також: Побитий Усиком Белью прокоментував перспективи українця в надважкій вазі
    бокс Іван Редкач Амір Хан Денні Ґарсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ