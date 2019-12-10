Український боксер Редкач зустрінеться з екс-чемпіоном світу в двох дивізіонах



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Денні Ґарсія та Іван Редкач проведуть перший знаковий для українського боксу бій у 2020-му Афіша з соцмереж

Після трьох перемог поспіль український панчер близький до топових боїв

Український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в двох дивізіонах Денні Ґарсією зі США (35-2, 21 КО).

Бій відбудеться 25 січня в Брукліні.

У Редкача був чорний відрізок, який розпочався в червні 2015-го і протривав до грудня 2017-го. За цей час Іван переміг лиде в двох боях із семи. Проте Редкач знайшов у собі сили повернутися. Він переміг за очками американця Браяна Джонса, а після того нокаутував інших двох представників США - Тайрона Гарріса і екс-чемпіона світу Девона Александра.

Тепер на 33-річного українця чекає на два роки молодший Денні Ґарсія, котрий був чемпіоном світу в різних вагових категоріях у 2012-2014 роках, перемагав таких ґрандів світового боксу як мексиканець Ерік Моралес (двічі), британець Амір Хан, американець Заб Джуда, аргентинець Лукас Маттійсс, американець Поль Маліньяджі.

Першої поразки в кар'єрі Денні зазнав у березні 2017-го, коли його в титульному бою в тому ж Брукліні переміг рішенням суддів співвітчизник Кейт Турман. після того Ґарсія в серпні 2018-го сенсаційно поступився іншому представникові США Шону Портеру.

Останній свій бій Денні Ґарсія провів цьогоріч у квітні, нокаутувавши в сьомому раунді мексиканця Адріана Ґранадоса.

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