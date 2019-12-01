Збірна України з боксу виграла міжнародний турнір у Сербії



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«Golden Gloves» - один з найстаріших боксерських турнірів в Європі

На рахунку команди три золота, три срібла, п’ять бронзових медалей та два індивідуальних приза

Збірна України з боксу блискуче завершила престижний міжнародний турнір - «Golden Gloves 2019», який відбувся в Сербії. Наша команда посіла перше командне місце серед 17 країн-учасниць, виборовши три золота, три срібла та п’ять бронзових медалей. Крім того двоє українців стали володарями індивідуальних призів цих змагань, які проходять вєе 62 роки поспіль. Кубком «За найкращу техніку» був нагороджений лідер нашої команди у вазі до 69 кг – Віктор Петров, а кубок «Найкращого боксера змагань» здобув суперважковаговик Віктор Вихрист.

Результати виступу збірної України з боксу на 62-му міжнародному турнірі «Golden Gloves 2019»

ЗОЛОТО:

Вагова категорія 69А кг – Віктор Петров

Вагова категорія 91 кг – Роберт Мартон

Вагова категорія +91 кг – Віктор Вихрист

СРІБЛО:

Вагова категорія 57 кг – Олег Чулячеєв

Вагова категорія 69Б кг – Максим Пилипець

Вагова категорія 91 кг – Сергій Горсков

БРОНЗА:

Вагова категорія 52 кг – Ростислав Білостоцький

Вагова категорія 63А кг – Ярослав Харциз

Вагова категорія 63Б кг – Олександр Меленюк

Вагова категорія 81 кг – Степан Грекул

Вагова категорія +91 кг – Андрій Городецький