Непереможний боксер Шелестюк прокоментував можливість виступу на Олімпіаді-2020



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Тарас Шелестюк SB

Призер Лондона-2012 наразі виступає на професіональному ринзі

Непереможний український боксер середньої ваги Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) прокоментував можливість виступу наступного року на Олімпіаді в Токіо.

«У мене не було пропозицій боксувати на Олімпіаді-2020. Була лише заява тренера збірної України, що я буду виступати на минулому вже чемпіонаті України, аби відібратися на Ігри. Але насправді такої розмови ніколи не було. Не розумію, звідки це взялося. У мене чинна угода з промоутером до березня 2020 року. А ліцензійний турнір на Олімпійські ігри починається уже в січні», - повідомив боксер на каналі в Youtube.

Тарас Шелестюк виборов бронзову медаль на Олімпіаді 2012 року в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що українець може перервати виступи на професіональному ринзі заради виступу на Іграх у Токіо.