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    Непереможний боксер Шелестюк прокоментував можливість виступу на Олімпіаді-2020

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    Тарас Шелестюк - Непереможний боксер Шелестюк прокоментував можливість виступу на Олімпіаді-2020
    Тарас Шелестюк
    SB

    Призер Лондона-2012 наразі виступає на професіональному ринзі

    Непереможний український боксер середньої ваги Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) прокоментував можливість виступу наступного року на Олімпіаді в Токіо.

    «У мене не було пропозицій боксувати на Олімпіаді-2020. Була лише заява тренера збірної України, що я буду виступати на минулому вже чемпіонаті України, аби відібратися на Ігри. Але насправді такої розмови ніколи не було. Не розумію, звідки це взялося. У мене чинна угода з промоутером до березня 2020 року. А ліцензійний турнір на Олімпійські ігри починається уже в січні», - повідомив боксер на каналі в Youtube.

    Тарас Шелестюк виборов бронзову медаль на Олімпіаді 2012 року в Лондоні.  

    Раніше повідомлялося, що українець може перервати виступи на професіональному ринзі заради виступу на Іграх у Токіо.

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    бокс Олімпіада-2020 Тарас Шелестюк
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