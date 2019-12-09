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    Бетербієв подарував Кадирову відібраний у Гвоздика чемпіонський пояс (відео)

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    Бетербієв та Гвоздик - Бетербієв подарував Кадирову відібраний у Гвоздика чемпіонський пояс (відео)
    Бетербієв та Гвоздик
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    Дагестанський боксер переміг Олександра Гвоздика в об’єднавчому чемпіонському бою

    Дагестанський боксер Артур Бетербієв подарував одіозному очільнику Чечні Рамзану Кадирову чемпіонський пояс WBC, який він відібрав у українця Олександра Гвоздика.

    «Дорогий брате, велика подяка за теплий прийом», - підписав у мережі Інтсаграм відео зустрічі з Кадировим Бетербієв.

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    Тот, кто хоть раз имел честь бывать в гостях у моего Дорогого БРАТА Рамзана Ахматовича @za_kadyrova_95eng , знает эту невероятную атмосферу высшего гостеприимства. Я благодарен Всевышнему за то,что Он по Своей безграничной милости, в самом начале моего пути даровал мне поддержку в лице нашего Лидера. От всего сердца благодарю Вас БРАТ, за то, что каждый раз, несмотря на занятость, поддерживаете и уделяете своё драгоценное время. Сегодня для развития спорта в Чечне, благодаря мудрому руководству, созданы все условия для достижения самых высоких результатов. Рамзан Ахматович возвел самую лучшую инфраструктуру для занятия спортом и проведения соревнований самого высокого уровня. Его бесценная всесторонняя поддержка, как начинающих так и именитых спортсменов, крайне важна. Рамзан Ахматович ежедневно занимается спортом и призывает всех быть сильными и здоровыми. Ведь именно спорт учит и развивает в нас самые лучшие качества, такие как лидерство, патриотические чувства, выносливость и стойкость. ДЕЛА РЕЗА ХИЙЛА! ДАЛА 1АЛАШ ВОЙЛА ХЬО, ЛАРАМЕ ВАША! #АХМАТСИЛА #бокс #Кадыров #БРАТ #Чечня

    Допис, поширений Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

    Бетербієв переміг Гвоздика технічним нокаутом в десятому раунді об’єднавчого чемпіонського бою 18 жовтня.

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    бокс Олександр Гвоздик Рамзан Кадиров Артур Бетербієв
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