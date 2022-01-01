Боксер Усик привітав українців із Новим роком російською мовою

Усик записав кілька привітань: «Перш за все нам потрібно бути людьми, а потім тиграми»

Боксер Олександр Усик записав кілька новорічних привітань, одне з яких опублікував Instagram канал іншого українського боксера Василя Ломаченка. Усик назвав 2021 рік веселим і сумним одночасно, побажав українцям здоров’я і радості. «Перш за все нам потрібно бути людьми, а потім тиграми», – сказав боксер.

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«Дорогі друзі, з Новим 2022! Цей рік був чудовий і складний, і веселий, і смішний, і сумний. Для всіх нас важливо залишатися позитивними та здоровими людьми. Нехай ваші близькі будуть здорові, нехай вас оточують посмішки та радість. Адже те, що оточує нас, робить нас тими, хто ми є. Світ любить сильних!», – сказав в новорічному привітанні Олександр Усик.

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Між тим на своїй сторінці в Instagrаm Олександр Усик записав ще одне привітання. «Цей рік був напруженим і радісним. Ми раділи за виступи наших спортсменів. Ми засмучувались і знову раділи. Хочу побажати всім здоров'я. Лікарям, які нам допомагали, вчителям, які вчать наших дітей, військовослужбовцям. Всім областям нашої неосяжної країни. Хочу побажати тільки світла та радості», – зазначив Усик.