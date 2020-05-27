Усик заспівав французькою і станцював під російський хіт (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик бажає всім добра Фото - Instagram Олександра Усика

Цього разу боксер заговорив про щастя

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі українець Олександр Усик, який віднедавна перейшов у супертяжі, поділився новим відео. У ньому він поміркував на тему щастя, потім підспівав пісню французькою, після чого станцював під російський хіт «Під гіпнозом» у виконанні Artik & Asti.

«Дорогі друзі, для всіх вас чудова пісня. Дуже подобається, я скажу, про що там співається. Там співається про те, що ми шукаємо щастя ззовні, а щастя - воно поруч. Озирніться по сторонах. Щастя –поряд з нами. Ваше здоров'я, ваші щасливі діти, ваші дружина, чоловік, мама, бабуся, дідусь, просто близькі люди, друзі ... Та просто недруги!

Не шукайте щастя десь за межами себе, знайдіть його в собі. Радійте тому, що ви дихаєте, бачите, ходите своїми власними ногами. Ось в цьому і є щастя», - сказав Усик на відео.

Нагадуємо, що завдяки своєму попередньому відео у фільмі про російське православ’я Усик потрапив у базу «Миротворця».

Читайте також: Борець Беленюк висловив ставлення до показної релігійності Усика і Ломаченка