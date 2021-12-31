П’ятнадцять миттєвостей українського спорту. Підсумки року

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова стали другими на Олімпіаді і першими - на чемпіонаті світу

2021 рік став одним з найяскравіших в історії вітчизняних атлетів

Український спорт в 2021 році був багатим на події. Вистачало скандалів, на кшталт позитивних допінг-проб у претендентів на олімпійські медалі Олега Верняєва і Дмитра Чумака, але більше було перемог. Хвилю позитивних емоцій принесли чемпіонат Європи з футболу, чемпіонати світу з гімнастики і водних видів спорту, Ігри в Токіо тощо.

Згадаймо найяскравіші з них. Виокремлювати когось окремо не будемо. Адже важко порівняти олімпійське «золото» Жана Беленюка з «бронзами» Еліни Світоліної чи Парвіза Насібова, яки вигризли, здавалося, вже програні поєдинки.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк був фаворитом Олімпіади в Токіо, але перед іграми він зазнав травми і міг взагалі не вийти на килим. Більше того, через нестачу тренерів його ледве не дискваліфікували перед фіналом.

Боксер Юрій Захарєєв в один рік став дворазовим чемпіоном світу. Навесні – серед молоді, восени – серед дорослих. Він став самим молодим українським боксером, якому покорилася вершина на дорослому рівні.

Ще один боксер, Олександр Усик, став чемпіоном світу у надважкій вазі серед професіоналів. Киянин повернув в Україну пояси, втрачені Володимиром Кличком.

Ярослава Магучіх здобула «бронзу» Олімпіади, проте увійшла в історію не тільки з цією медаллю. В лютому вона стрибнула на 2,06 метри і оновила рекорд України. Більше того, дніпрянка показала третій результат в історії стрибунок у висоту.

Марина Бех стала чемпіонкою Європи в останній спробі. У той стрибок у довжину вона вклала всі емоції, які в неї ще залишалися.

Чоловік Марини, плавець Михайло Романчук став дворазовим призером Олімпіади, але всі рекорди побив паралімпієць Максим Крипак. Його результати не просто вражають, а дають змогу сподіватися, що харків’янин покращить рекорд Майкла Фелпса.

Збірна України з футболу вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Гол Артема Довбика поклав на лопатки шведів.

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова стали чемпіонками світу на дистанції 500 метрів. Примітно, що на Олімпіаді вони були другими.

Молодий Ілля Ковтун створив сенсацію на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики. Він дебютував на змаганнях і з першої спроби здобув «бронзу» в багатоборстві.

В артистичному плаванні на Іграх у Токіо українки вперше в історії здобули медаль, а потім додали до неї ще одну.

Ярослав Амосов став чемпіоном світу у напівсередній вазі на турнірі Bellator 260.

Одна з останніх перемог у 2021 році – перемога 18-річних Ангеліни Хміль та Тетяни Лазаренко на чемпіонаті світу з пляжного волейболу.

Юлія Джима здобула кілька нагород на етапах Кубку світу з біатлону. Це дає надію, що на Олімпіаді в Пекіні збірна України не залишиться без медалей.