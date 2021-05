За прикладом Усика. У профі-боксі визначився шостий абсолютний чемпіон світу

У Лас-Вегасі завершився турнір з професійного боксу, в головній події якого зустрілися чемпіон світу за версіями WBA Super і IBF Джош Тейлор і володар титулів WBC і WBO Хосе Рамірес.

Тейлор краще розпочав зустріч. Британець діяв більш активно, в шостому раунді він відправив Раміреса в нокдаун, в сьомому американець мексиканського походження знову опинився на канвасі. У чемпіонських раундах Тейлор, розуміючи, що веде за очками, почав діяти більш обережно. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Джошу – 114:112, 114:112, 114:112.

It's warming up ....



2 rounds down ... How many to go?#RamirezTaylor LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/eIoE8n3an9