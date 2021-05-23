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    За прикладом Усика. У профі-боксі визначився шостий абсолютний чемпіон світу

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    Тейлор став шостим абсолютним чемпіоном свіут - За прикладом Усика. У профі-боксі визначився шостий абсолютний чемпіон світу
    Тейлор став шостим абсолютним чемпіоном свіут
    Фото з відкритих джерел

    Тейлор переміг Раміреса і став володарем усіх пасків дивізіону

    У Лас-Вегасі завершився турнір з професійного боксу, в головній події якого зустрілися чемпіон світу за версіями WBA Super і IBF Джош Тейлор і володар титулів WBC і WBO Хосе Рамірес.

    Тейлор краще розпочав зустріч. Британець діяв більш активно, в шостому раунді він відправив Раміреса в нокдаун, в сьомому американець мексиканського походження знову опинився на канвасі. У чемпіонських раундах Тейлор, розуміючи, що веде за очками, почав діяти більш обережно. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Джошу – 114:112, 114:112, 114:112.

    Шотландець став абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі. Подібне трапилося вшосте в історії з часів виникнення чотирьох основних пасків. Раніше подібне вдавалося Бернарду Хопкінсу, Джермейн Тейлору, Теренсу Кроуфорд, Олександру Усику та Теофімо Лопесу.

    Раніше Усику дали десять днів на переговори з Джошуа. Українець станцював (відео)

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    За прикладом Усика. У профі-боксі визначився шостий абсолютний чемпіон світу