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    Усик написав проникливий вірш до Дня Незалежності

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    Олександр Усик написав вірш до Дня Незалежності - Усик написав проникливий вірш до Дня Незалежності
    Олександр Усик написав вірш до Дня Незалежності
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер святкує 30-річчя Незалежності України

    Боксер Олександр Усик під час підготовки до поєдинку з Ентоні Джошуа знайшов час, щоб написати вірш і привітати українців з Днем Незалежності. Відео він опублікував у себе на сторінці в соцмережах.

    Ти у мене єдина, ти у мене одна,

    Ти така неймовірна — матір рідна моя.

    Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,

    Ти для нас всіх любима, Україна моя!

    Твоя мова співуча та відкрита душа,

    Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

    Хочу я побажати, щоб ти вічно жила

    І я буду молитись, щоб в теплі ти була.

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    Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Усик написав проникливий вірш до Дня Незалежності