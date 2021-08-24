Усик написав проникливий вірш до Дня Незалежності

Український боксер святкує 30-річчя Незалежності України

Боксер Олександр Усик під час підготовки до поєдинку з Ентоні Джошуа знайшов час, щоб написати вірш і привітати українців з Днем Незалежності. Відео він опублікував у себе на сторінці в соцмережах.

Ти у мене єдина, ти у мене одна,

Ти така неймовірна — матір рідна моя.

Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,

Ти для нас всіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа,

Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила

І я буду молитись, щоб в теплі ти була.