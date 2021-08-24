Усик написав проникливий вірш до Дня Незалежності
Український боксер святкує 30-річчя Незалежності України
Боксер Олександр Усик під час підготовки до поєдинку з Ентоні Джошуа знайшов час, щоб написати вірш і привітати українців з Днем Незалежності. Відео він опублікував у себе на сторінці в соцмережах.
Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна — матір рідна моя.
Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,
Ти для нас всіх любима, Україна моя!
Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила
І я буду молитись, щоб в теплі ти була.
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