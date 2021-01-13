«Бостон» виведе з обігу номер першого чорношкірого гравця в історії НХЛ

Віллі О'Рі став в один ряд з легендами хокею завдяки кольорові шкіри

Віллі О’Рі провів за клуб всього 45 матчів

«Бостон Брюїнз» виведе з обігу 22-й номер колишнього форварда команди Віллі О’Рі. Церемонія запланована на 18 лютого 2021 року. О’Рі стане 12-м гравцем, чий номер буде виведений «Бостоном» з обігу.

У 1958 році О’Рі став першим чорношкірим гравцем в історії ліги. За «ведмедів» він провів 45 матчів, в яких набрав 14 (4 + 10) очок. В основному він виступав в командах Західної хокейної ліги. У 2018 році Віллі був введений в Зал хокейної слави в Торонто в категорії будівельників.

«Внесок Віллі в хокей виходить за рамки досягнень на льоду. Він відкрив незліченну кількість дверей для гравців, які прийшли після нього. Він безсумнівно заслуговує цієї честі», - заявив президент клубу Кем Нілі.

«Протягом усієї історії НХЛ було дуже мало людей, які мали б такий глибокий вплив на лігу і її культуру, як Віллі О’Рі. Подолавши расовий бар'єр у 1958 році і завершивши кар'єру в 1979 році, Віллі став ідеальним послом хокею. Весь хокейний світ назавжди зобов'язаний Віллі за все, що він зробив і продовжує робити для цього виду спорту», - сказав генеральний директор клубу Чарлі Джейкобс.

Для порівняння

До О’Рі з обігу були виведені номери 11-ти легенд «Бостон Брюїнз». Їх внесок в успіхи команди, ліги і хокею загалом показовий.

2 – Едді Шор, оборонець команди у 1926-1940 роках. Провів за клуб 605 матчів, набрав 303 (111 голів + 192 передачі) очок. У НХЛ виступав лише за «Брюїнз». Володар Кубка Стенлі у 1929 і 1939 роках. Введений до Зали хокейної слави у 1947 році. Включений до числа 100 найкращих гравців НХЛ за історію.

3 – Ліонель Гітчман, оборонець команди у 1925-1934 роках. Провів за клуб 306 матчів, набрав 56 (27 + 29) очок. Володар Кубка Стенлі 1929 року.

4 – Боббі Орр, оборонець команди у 1966-1977 роках. Провів за клуб 725 матчів, набрав 980 (290 + 690) очок. Володар Кубка Стенлі у 1970 і 1972 роках. Член Зали хокейної слави з 1979 року. Включений до числа 100 найкращих гравців НХЛ за історію.

5 – Діт Клеппер, оборонець команди у 1926-1947 роках. Провів за клуб 915 матчів, набрав 504 (241 + 263) очки. Грав лише за «Брюїнз». Триразовий володар Кубка Стенлі (1929, 1939, 1941). Член Зали хокейної слави з 1947 року.

7 – Філ Еспозіто, нападник команди у 1967-1975 роках. Провів за клуб 696 матчів, набрав 1114 (505 + 609) очок. Володар Кубка Стенлі у 1970 і 1972 роках. Член Зали хокейної слави з 1984 року. Включений до числа 100 найкращих гравців НХЛ за історію.

8 – Кем Нілі, нападник команди у 1986-1996 роках. Провів за клуб 611 матчів, набрав 677 (399 + 278) очок. Введений до зали хокейної слави у 2005 році.

9 – Джонні Буцик, нападник команди у 1955-1978 роках. Провів за клуб 1545 матчів, набрав 1439 (585 + 854) очок. Володар Кубка Стенлі у 1970 і 1972 роках. Введений до Зали хокейної слави у 1981 році. Включений до числа 100 найкращих гравців НХЛ за історію.

15 – Мілт Шмідт, нападник команди у 1936-1955 роках. Провів за клуб 862 матчі, набрав 624 (253 + 371) очки. Грав лише за «Брюїнз». Володар Кубка Стенлі у 1939 і 1941 роках. Введений до Зали хокейної слави у 1961 році. Включений до числа 100 найкращих гравців НХЛ за історію.

16 – Рік Міддлтон, нападник команди у 1977-1988 роках. Провів за клуб 992 матчі, набрав 998 (447 + 551) очок.

24 – Террі О’Райллі, нападник команди у 1972-1985 роках. Провів за клуб 999 матчів, набрав 673 (229 + 444) очки. В НХЛ виступав лише за «Брюїнз».

77 – Рей Бурк, оборонець команди у 1979-2000 роках. Провів за клуб 1698 матчів, набрав 1667 (431 + 1236) очок. П'ять разів здобував «Норріс Трофі» - приз найкращому оборонцеві НХЛ. 19 разів брав участь у Матчах всіх зірок НХЛ. Найкращий новачок сезону-1979/1980. Найрезультативніший оборонець за всю історію Національної хокейної ліги — 1579 очок (410+1169) в 1612 матчах чемпіонату. В 1985-2000 роках був капітаном «Бостон Брюїнз». Введений до Зали хокейної слави у 2004 році. Включений до числа 100 найкращих гравців НХЛ за історію.