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    Божевільний гол Компані впритул приблизив «Ман Сіті» Зінченка до чемпіонства (відео)

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    Венсан Компані забив у цьому сезоні вперше. У найпотрібніший момент - Божевільний гол Компані впритул приблизив «Ман Сіті» Зінченка до чемпіонства (відео)
    Венсан Компані забив у цьому сезоні вперше. У найпотрібніший момент
    si.com

    Перед заключним туром «міщани» зберегли мінімальну перевагу над «Ліверпулем»

    У заключному матчі передостаннього, 37-го туру англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком 1:0 переміг «Лестер» і наблизився до чемпіонського титулу впритул.

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    Перемогу «міщанам» приніс божевільний гол капітана, бельгійського центрального оборонця Венсана Компані, який виступає за команду з 2008 року. Венсан наважився на удар метрів з 25-ти і влучив точнісінько у верхній кут, без шансів для данського воротаря суперників Каспера Шмайхеля. То була 70-та хвилина зустрічі.

    Повний матч у складі «Ман Сіті» відіграв український лівий оборонець Олександр Зінченко.

    Повний склад, який у цьому матчі використовував Хосеп Ґвардіола, виглядає так: Едерсон - Кайл Вокер, Компані (к), Ляпорт, Олександр Зінченко - Фоден (Лерой Сане, 56), Ількай Ґюндоґан, Давід Сілва (Ґабріель Жезус, 90+1) - Бернардо Сілва, Серхіо Аґуеро (Джон Стоунс, 87), Стерлінґ.

    Перед заключним туром «Манчестер Сіті» має 95 очок і випереджає найближчих переслідувачів «Ліверпуль» на один пункт. 12 травня о 17:00 «міщани» завершать чемпіонат виїзним матчем з «Брайтоном», а «Ліверпуль» одночасно прийматиме «Вулвергемптон».

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