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    Гварідола вважає свій «Манчестер Сіті» найкращою командою в історії англійської Прем'єр-ліги

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    Хосеп Гвардіола - Гварідола вважає свій «Манчестер Сіті» найкращою командою в історії англійської Прем'єр-ліги
    Хосеп Гвардіола

    Емоційна заява очільника «Манчестер Сіті»

    Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола після виїзної перемоги над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в Прем'єр-лізі емоційно висловився про свою команду. Перемога дозволила «городянам» знову вийти в лідери в турнірній таблиці АПЛ.

    «Ось чому ми найкраща команда, яку коли-небудь бачила ця ліга. Завоювати титул складно, тому що є ще три гри. Ми все ще повинні виграти всі наші матчі, що залишилися. Я сказав гравцям відпочивати, розслаблятися, не розмовляти занадто багато, не дивитися телевізор, просто добре харчуватися і спати, тому що в неділю у нас ще одна складна гра.

    Потім у нас буде вісім днів на підготовку до «Лестер Сіті», потім ще один тиждень на підготовку до гри з «Брайтоном», - цитує Гвардіолу The Sun.

    Джерело: Чемпионат.com

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