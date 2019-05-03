«Ман Сіті» вирішили відмовитися від пошуків нового лівого оборонця і підписують з Зінченком новий контракт



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Олександр Зінченко з лютого став одним із ключових виконавців у команді Хосепа Ґвардіоли Укрінформ

Конкурентом українця буде француз Бенжамен Менді

Український оборонець англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко погодив новий контракт з англійським клубом.

Про угоду незабаром повинні оголосити офіційно. У складі чемпіонів Англії Зінченка можуть розглядати в статусі першого кандидата на позицію лівого оборонця на наступний сезон.

Раніше стало відомо, що «Ман Сіті» відмовилися від ідеї підписання нового лівого оборонця. Там вирішили зробити ставку на Зінченка і француза Бенжамена Менді.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за «Ман Сіті» в 26 матчах у всіх турнірах. В його активі 1 гол і 5 результативних передач.

Після 36 турів «Ман Сіті» зберігає високі шанси на перемогу в англійській Прем'єр-лізі. За два тури до закінчення чемпіонату АПЛ «міщани» випереджають «Ліверпуль» на одне очко. У понеділок, 6 травня, підопічні Хосепа Ґвардіоли зіграють проти «Лестера».

Джерело: Goal.com