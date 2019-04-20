Зінченко повернувся і допоміг «Ман Сіті» реваншуватися перед півфіналістами Ліги чемпіонів (відео)



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Олександр Зінченко повернувся і готовий принести своїй команді титул sportsmole.co.uk

Перемогу команді Хосепа Ґвардіоли приніс гол Філа Фодена

У центральному матчі 35-го туру чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» переміг «Тоттнем Готспур». Пікантності протистоянню надавав той факт, що команди зустрічалися всього через три дні після фантастичного чвертьфіналу Ліги чемпіонів, який завершився на користь «шпор», але з незарахованим голом Серхіо Аґуеро на заключних секундах поєдинку, який міг вивести в півфінал «міщан».

Зміни у складах команд були мінімальними. Одна з них - знакова для українського футболу. Пропустивши два тижні через травму, на поле повернувся Олександр Зінченко, який відіграв за «Сіті» на лівому фланзі оборони весь матч.

«Манчестер Сіті» — «Тоттнем Готспур» — 1:0

Голи: 1:0 - Фоден (5)

«Манчестер Сіті»: Едерсон - Кайл Вокер, Джон Стоунс, Ляпорт, Олександр Зінченко - Кевін Де Брюйне (Фернандіньо, 38), Ількай Ґюндоґан, Фоден (Давід Сілва, 85) - Стерлінґ, Серхіо Аґуеро (к) (Лерой Сане, 66), Бернардо Сілва. Тренер - Хосеп Ґвардіола

«Тоттнем Готспур»: Ґассаніґа — Фойт, Давінсон Санчес, Айдервейрельд (Фернандо Льоренте, 78), Ян Вертонґен (к), Бен Девіс — Крістіан Еріксен, Кірон Даєр (Ваньяма, 61), Деле Аллі (Денні Роуз, 68) - Сон Гин-Мін, Лукас Моура. Тренер — Мауріціо Покеттіно

Суддя: Майкл Олівер

Попередження: Стерлінґ (90+3) - Ваньяма (86), Ян Вертонґен (90+3)

20 квітня. Манчестер. Etihad Stadium

Єдиний у матчі гол був забитий у самому деб'юті матчу. Бернардо Сілва після розіграшу кутового навісив справа, Серхіо Аґуеро головою скинув м'яч на порожні ворота, а Філ Фоден головою ж спрямував кулю в сітку - 1:0.

«Манчестер Сіті» повернув собі лідерство в Прем'єр-лізі. У команди Ґвардіоли 86 пунктів і то на очко більше, ніж у «Ліверпуля». «Тоттнем Готспур» йде третім - 67 очок.