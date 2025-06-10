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Брат зірки «Реала» перейшов у німецький клуб

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Брат зірки «Реала» перейшов у німецький клуб
Джоб – молодший брат зіркового півзахисника «Реала» Джуда Беллінгема
фото: PA Images

Контракт 19-річного гравця з «Боруссією» підписаний до 2030 року

Англійський півзахисник Джоб Беллінгем продовжить кар'єру в дортмундській «Боруссії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу німецького футбольного клубу.

Контракт 19-річного гравця з «Боруссією» підписаний до 2030 року.

Джоб – молодший брат зіркового півзахисника «Реала» Джуда Беллінгема, який до переходу в мадридський клуб також виступав за «Боруссію».

Минулого сезону «Сандерленд» виборов право брати участь у АПЛ. В активі Джоба Беллінгема 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив чотири м'ячі і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Цей турнір проходить у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Стартовий поєдинок для збірної України виявився невдалим. Уже на четвертій хвилині нападник Джонатан Девід відкрив рахунок, реалізувавши вихід на ворота Анатолія Трубіна. Пізніше, на 24-й хвилині, той самий Девід оформив дубль, після навісу від Тейджона Б’юкенена, який скористався провалом українців на фланзі.

Ще через сім хвилин захисник Валерій Бондар втратив м’яч поблизу власного штрафного, і Проміс Девід не змарнував шанс довести рахунок до 3:0.

У другому таймі канадці продовжили тиск. На 81-й хвилині Б’юкенен після розіграшу стандарту влучно пробив по воротах – 4:0.

Втім, під кінець матчу українці змогли трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині Ілля Забарний відзначився після добивання у штрафному майданчику, а вже на 90+2-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений за гру рукою Б’юкенена.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Боруссія (Дортмунд)

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