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Визначилися фіналісти Кубку України з футболу серед жіночих команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилися фіналісти Кубку України з футболу серед жіночих команд
Фінал турніру відбудеться 10 червня

За підсумками півфіналів до вирішального матчу турніру дісталися «Ворскла» та «Металіст 1925»

Сьогодні, 21 травня відбулися півфінальні матчі розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За підсумками півфіналів до вирішального матчу турніру дісталися «Ворскла» та «Металіст 1925».

Кубок України-2024/2025 серед жіночих команд. 1/2 фіналу

«Металіст 1925» (Харків) – «Колос» (Ковалівка) – 4:0 (2:0).

Голи: Шевчук (39), Апанащенко (45), Молодюк (52), Басанська (65).

«Сістерс» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) – 0:3 (0:1)

Голи: Талеб (44), Радіонова (50, 68).

Фінал турніру відбудеться 10 червня.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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