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Ліга націй серед жінок. Україна в ролі переможця групи поступилася в Хорватії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй серед жінок. Україна в ролі переможця групи поступилася в Хорватії
Попри всі зусилля українок, перемогу святкували господарки – 2:0

Незважаючи на поразку у Хорватії, Україна фінішує на першому місці групи та здобуває путівку до Ліги А

3 червня, жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Попри поразку, команда Володимира Пятенка достроково забезпечила собі перше місце в групі B та підвищення до Ліги А.

Фінальний матч мав символічний характер: усі турнірні питання були вирішені ще в попередніх турах. Упродовж групового етапу синьо-жовті двічі обіграли Албанію (2:1, 2:1), здолали Чехію (1:0) та зіграли з нею внічию (1:1), а також вибороли перемогу в першій зустрічі з Хорватією – 2:1.

Завершальний матч українки провели в хорватському Карловаці проти місцевої національної збірної. У порівнянні з попередньою грою проти Албанії, тренерський штаб зробив одразу сім змін у стартовому складі. Свої місця на полі зберегли лише чотири гравчині – Самсон, Котик, Андрухів і Кравчук.

Стартовий обмін атаками завершився несподіваним і результативним сольним проходом Врачевич на 11-й хвилині. Хорватка перехопила м’яч поблизу власного штрафного майданчика, без перешкод пройшла півполя й завдала точного удару здалеку під самісіньку стійку. Попри активні спроби відігратися ще до перерви, українки не змогли зрівняти рахунок.

На початку другого тайму господарки подвоїли перевагу. Після подачі з правого флангу Живкович скористалася рикошетом і з семи метрів влучно пробила коліном.

На 67-й хвилині синьо-жовті були дуже близькими до того, щоб скоротити відставання. Кравчук на правому фланзі протиснула суперницю й прострелила на одинадцятиметрову позначку, де Овдійчук пробила в дотик низом, але голкіперка врятувала збірну Хорватії. На 81-й хвилині розіграш кутового зліва мав завершуватися взяттям воріт хорваток: Козлова пробивала майже з кута воротарського – м’яч пролетів над ближньою хрестовиною!

Тож, попри всі зусилля українок, перемогу святкували господарки – 2:0. Втім, незважаючи на поразку, збірна України фінішує на першому місці групи та здобуває путівку до Ліги А.

Ліга націй-2025 серед жінок. Група В4

Хорватія – Україна – 2:0 (1:0)

Голи: Врачевич (11), Живкович (52).

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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