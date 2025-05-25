Сили оборони знищили ексгравця збірної Росії з футзалу

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у середу, 28 травня

У листопаді 2024 року Томащук підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив брати участь у бойових діях

Захисники України ліквідували російського окупанта та футболіста Антона Томащука. Про це повідомляє «Главком».

Антону Томащуку було 44 роки. Він здобував нагороди чемпіонатів Калінінградської області (РФ) з класичного футболу, футзалу, міні-футболу та футболу 7×7 та 8×8.

Протягом багатьох років він виступав за збірні Калінінградської області з футзалу та міні-футболу. Томащук також викликався в національну збірну Росії з футзалу (AMF).

У листопаді 2024 року футболіст підписав контракт із Міноборони РФ і вирушив брати участь у бойових діях. Російські пропагандистські ресурси зазначають, що Томащук загинув внаслідок участі у штурмових діях. Також він довий час вважався зниклим безвісти

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у середу, 28 травня.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.