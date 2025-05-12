Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Хабі Алонсо підписав контракт з «Реалом» – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Хабі Алонсо підписав контракт з «Реалом» – ЗМІ
Алонсо очолював «Байєр» із 2022 року
фото: IMAGO/Beautiful Sports

Алонсо розпочне роботу в «Реалі» з клубного чемпіонату світу з футболу

Головний тренер леверкузенського «Байєра» Хабі Алонсо уклав контракт із мадридським «Реалом» до 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабриціо Романо.

Зазначається, що Алонсо розпочне роботу в «Реалі» з клубного чемпіонату світу з футболу, який триватиме з 15 червня по 13 липня та пройде у Сполучених Штатах Америки.

Минулого тижня пресслужба леверкузенського «Байєра» оголосила, що головний тренер команди Хабі Алонсо залишить клуб після завершення цього сезону.

Алонсо очолював «Байєр» із 2022 року. Під його керівництвом леверкузенський клуб став чемпіоном Німеччини та виграв Кубок Німеччини у 2024 році.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Хабі Алонсо НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карін Смолова: Дізналися про відміну рейсу за 20 хвилин до прибуття до стійки реєстрації
«Застрягли». Дружина російського футболіста поскаржилася на проблеми з авіасполученням
7 травня, 19:52
У «Динамо» Анхель виступатиме під номером 17
«Динамо» підписало контракт з 25-річним колумбійцем
7 травня, 12:38
Роналду душ Сантуш має взяти участь у турнірі імені Влатка Марковича у Хорватії
Син Роналду отримав виклик у юнацьку збірну Португалії з футболу
6 травня, 16:30
Сергій Оленєв був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш»
ЗСУ ліквідували російського футболіста
6 травня, 15:59
28-річний Рафінья у нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії забив 15 голів у 31 матчі
Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»
29 квiтня, 12:46
Да Коста став чемпіоном світу 1962 року у складі збірної Бразилії
Пішов з життя легендарний бразильський футболіст
28 квiтня, 12:14
Найбільшу суму УЄФА виплатила «Шахтарю»
УЄФА виплатила українським клубам 3,5 млн євро: хто отримав найбільше
24 квiтня, 15:31
У 2016-23 роках Аарон Бупендза був гравцем збірної Габону
Може бути причетний рідний брат. Футболіст з Габону загинув через падіння з 11 поверху
16 квiтня, 15:57
Ларсен відзначився хет-триком і був визнаний найкращим гравцем матчу
У Норвегії найкращого гравця матчу відзначили 23-кілограмовою тушею свині
15 квiтня, 19:49

Новини

Хабі Алонсо підписав контракт з «Реалом» – ЗМІ
Хабі Алонсо підписав контракт з «Реалом» – ЗМІ
Ягупова вдруге поспіль виграла чемпіонат Іспанії з баскетболу
Ягупова вдруге поспіль виграла чемпіонат Іспанії з баскетболу
Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперника у чвертьфіналі
Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперника у чвертьфіналі
ЗСУ ліквідували титулованого російського важкоатлета
ЗСУ ліквідували титулованого російського важкоатлета
Україна завершила чемпіонат Європи з карате з п’ятьма нагородами
Україна завершила чемпіонат Європи з карате з п’ятьма нагородами
Матюніна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді
Матюніна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
95K
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
24K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
21K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
12K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua