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У заключному спарингу перед Євро-2025 молодіжна збірна України перемогла Іспанію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У заключному спарингу перед Євро-2025 молодіжна збірна України перемогла Іспанію
6 червня у місті Алькоркон Україна здолала Іспанію

12 червня молодіжна збірна України проведе свій перший матч у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21)

У межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.

Стартові хвилини пройшли за ініціативи господарів, проте українці витримали тиск, перевели гру в центр поля й відповідали своїми комбінаціями. На 17-й хвилині спрацювала динамівська зв’язка Вівчаренко – Волошин – Ванат. Владислав вискочив на побачення з голкіпером, але лайнсмен зафіксував офсайд.

На 21-й хвилині помилка в захисті завершилася необов’язковим кутовим, після якого Нещерет зреагував на удар головою з близької відстані. Руслан був помітною фігурою першої половини тайму — впевнено діяв на виходах, реагував на флангові простріли, загалом додавав упевненості партнерам.

Найнебезпечніший момент першої половини гри стався на 38-й хвилині. Українці розіграли комбінацію на лівому фланзі: Вівчаренко віддав на Брагару в центр, а той у штрафному майданчику знайшов Волошина. Назар закрутив м’яч у дальній верхній кут, але Ітурбе в стрибку перевів його на кутовий.

На 43-й хвилині Очеретько прямим ударом із кутового намагався закрутити м’яч у ворота, але іспанський голкіпер, хоч і не без труднощів, відвів загрозу. Майже одразу Михавко пробивав головою — поруч із каркасом воріт.

У перерві іспанці оновили склад, а українці провели лише одну заміну — Нещерета у воротах замінив Єрмаков. Георгій одразу вступив у гру: на 49-й хвилині голкіпер кулаком зняв м’яч із голови іспанця, а згодом зреагував на удар під поперечину від Маріна.

Під завісу основного часу команди обмінялися гольовими моментами. Михавко головою завдавав удару в ближній кут, а на 79-й хвилині Єрмаков встиг зреагувати на небезпечний рикошет після удару Молейро.

На 90+2-й хвилині українці розіграли аут на лівому фланзі. Після навісу В’юнника Квасниця виграв боротьбу в повітрі й головою спрямував м’яч у кут – 1:0! 

Іспанія (U-21) –  Україна (U-21) – 0:1 (0:0)

Гол: Квасниця (90+2).

Нагадаємо, уже 12 червня молодіжна збірна України під керівництвом Унаї Мельгоси проведе свій перший матч у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21), який відбудеться у Словаччині. Суперником синьо-жовтих буде Данія. Також у груповому етапі українці зіграють проти Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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