  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Брати Бьо принесли Норвегії золото в естафеті, Україна - поза межами десятки

    • Розсилка
    Брати Йоганнес і Тар'єй Бьо принесли Норвегії яскраву перемогу в естафеті - Брати Бьо принесли Норвегії золото в естафеті, Україна - поза межами десятки
    Брати Йоганнес і Тар'єй Бьо принесли Норвегії яскраву перемогу в естафеті
    Instagram

    У складі нашої команди найкраще виступив лише Артем Прима

    Збірна Норвегії виграла чоловічу естафету на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який добігає кінця в шведському Естерсунді.

    Читайте також

    Свою перевагу норвежці почали позначати, починаючи з третього етапу, коли на дистанцію вийшов старший з братів Бьо - Тар'єй. Він був далеко не ідеальний на стрільбі стоячи (використав два додаткових набої), але наближчий переслідувач, француз Сімон Дестьйо, взагалі побіг на штрафне коло. В підсумку, Йоганнес Бьо отримав естафету з 43-секундною перевагою і розгубити такого запасу не міг за визначенням. Хоча й знову мав проблеми на стрільбі стоячи і закрив п'ять мішеней лише з допомогою трьох додаткових набоїв.

    Крім братів Бьо, до золота норвежців на перших двох етапах долучилися Ларс-Ельґе Біркелан і Ветле-Сьястад Крістіансен.

    Срібло здобули німці Ерік Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер і Бенедикт Долль.

    Третьою завдяки двома штрафним колам француза Мартена Фуркада за підсумками стрільби стоячи стала Росія, яку представляли Матвєй Єлісєєв, Нікіта Поршнєв, Дмітрій Малишко і Алєксандр Лоґінов.

    Збірна України за відстутності Дмитра Підручного, якого тренери вирішили поберегти для гонки з масовим стартом, претендувати на високі місця не могла. На рівні перший етап прровів лише Артем Прима, який закрив мішені з одним додатковим набоєм і передав естафету 11-м з 16-ма секундами відставання від лідера. А вже на другому етапі наша команда покотилася вниз. Сергій Семенов закрив десять мішеней з чотирма додатковими патронами і відстав від лідера на проміжному фініші на хвилину і 55 секунд. Артем Тищенко і Руслан Ткаленко, а Ткаленко ще й непогано біг і підняв команду на 12-те місце.

    Завершиться чемпіонат світу завтра, 17 березня, гонками з масовим стартом. О 14:15 на старт вийдуть жінки, о 17:00 - чоловіки.

     Читайте також: Є ще порох: збірна України здобула бронзу чемпіонату світу в жіночій естафеті!
    Читайте також
    біатлон чемпіонат світу Збірна України Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Тар'єй Бьо Руслан Ткаленко Юрай Санітра Йоганнес Бьо Ветле-Сьястад Крістіансен Арнд Пайффер Бенедикт Долль Артем Тищенко Алєксандр Лоґінов Мартен Фуркад Ерік Лессер Роман Реес Ларс-Ельґе Біркелан Матвєй Єлісєєв Нікіта Поршнєв Дмітрій Малишко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ