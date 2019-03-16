Брати Бьо принесли Норвегії золото в естафеті, Україна - поза межами десятки



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Брати Йоганнес і Тар'єй Бьо принесли Норвегії яскраву перемогу в естафеті Instagram

У складі нашої команди найкраще виступив лише Артем Прима

Збірна Норвегії виграла чоловічу естафету на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який добігає кінця в шведському Естерсунді.

Свою перевагу норвежці почали позначати, починаючи з третього етапу, коли на дистанцію вийшов старший з братів Бьо - Тар'єй. Він був далеко не ідеальний на стрільбі стоячи (використав два додаткових набої), але наближчий переслідувач, француз Сімон Дестьйо, взагалі побіг на штрафне коло. В підсумку, Йоганнес Бьо отримав естафету з 43-секундною перевагою і розгубити такого запасу не міг за визначенням. Хоча й знову мав проблеми на стрільбі стоячи і закрив п'ять мішеней лише з допомогою трьох додаткових набоїв.

Крім братів Бьо, до золота норвежців на перших двох етапах долучилися Ларс-Ельґе Біркелан і Ветле-Сьястад Крістіансен.

Срібло здобули німці Ерік Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер і Бенедикт Долль.

Третьою завдяки двома штрафним колам француза Мартена Фуркада за підсумками стрільби стоячи стала Росія, яку представляли Матвєй Єлісєєв, Нікіта Поршнєв, Дмітрій Малишко і Алєксандр Лоґінов.

Збірна України за відстутності Дмитра Підручного, якого тренери вирішили поберегти для гонки з масовим стартом, претендувати на високі місця не могла. На рівні перший етап прровів лише Артем Прима, який закрив мішені з одним додатковим набоєм і передав естафету 11-м з 16-ма секундами відставання від лідера. А вже на другому етапі наша команда покотилася вниз. Сергій Семенов закрив десять мішеней з чотирма додатковими патронами і відстав від лідера на проміжному фініші на хвилину і 55 секунд. Артем Тищенко і Руслан Ткаленко, а Ткаленко ще й непогано біг і підняв команду на 12-те місце.

Завершиться чемпіонат світу завтра, 17 березня, гонками з масовим стартом. О 14:15 на старт вийдуть жінки, о 17:00 - чоловіки.