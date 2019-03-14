Біатлоніст Семенов: Випробував усі варіанти, щоб вибратися з цієї ями. На цьому мої знання вичерпуються



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Сергій Семенов не може розібратися, що з ним відбувається Biathlon.com.ua

Українець каже, що ще одного такого сезону не витримає

Бронзовий призер чемпіонату світу-2016, володар Малого кришталевого глобуса переможця Кубка світу-2014/2015 в індивідуальній гонці, український біатлоніст Сергій Семенов прокоментував виступ в «індивідуалці» на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція). Він посів 69-те місце, зробивши 6 промахів.

«Важко сказати, чому не вийшла стрільба, - дивується Сергій. - Умови, звичайно, були важкі, але стріляти можна було - якщо не в нуль, то з одним-двома штрафами точно. Всі помилки - мої власні, особливо в стрільбі лежачи. Та й у стійці не допрацьовував як треба. Явно не мій день. Ну і мотивації промахи, звичайно, не додають: вже після першого кола буквально змушував себе боротися на трасі.

Надії на хороший результат перед стартом були, але всі вони розтанули після «лежки». Результатом я дуже незадоволений і засмучений. Але доведеться рухатися далі з таким багажем, який є.

Стосовно сезону в цілому, то я спробував, мабуть, вже всі варіанти, щоб вибратися з цієї ями. Мої пізнання на цьому вичерпані - я навіть не можу толком контролювати свій стан, передбачити, наскільки гарною чи провальною може бути гонка. Мотивація працювати і боротися є, але, якщо відверто, ще одного такого сезону я не витримаю».

Джерело: biathlon.com.ua