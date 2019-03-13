Чемпіонат світу з біатлону: золото «індивідуалки» в Німеччини, Україна – в шостому десятку



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Арнд Пайффер став п'ятиразовим чемпіоном світу ZDF

Переможцем класичної гонки став олімпійський чемпіон Пхьончхана Арнд Пайффер

Німецький біатлоніст Арнд Пайффер став п’ятиразовим чемпіоном світу. Щойно в шведському Естерсунді німець виграв індивідуальну гонку на 20 кілометрів. Арнд продемонстрував ідеальну стрільбу і випередив на фініші срібного призера Владіміра Ілієва з Болгарії на хвилину і шість секунд. Ще на три секунди відстав володар бронзи Тар’єй Бьо з Норвегії. Обидва призери настріляли по хвилині штрафу.

Українські біатлоністи за відсутності чемпіона світу в гонці переслідування Дмитра Підручного, якому тренери дали відпочити, не здивували. Найкращим з нашої команди був 22-річний дебютант світових чемпіонатів Віталій Труш, який припустився двох промахів і став 59-м.

Інші українці стрільбу провалили. Руслан Ткаленко допустив по три промахи на обох «стійках» і посів 65-те місце. Відставання від чемпіона склало 8 хвилин і 48 секунд.

Колись грізний Сергій Семенов з тими ж шістьма промахами програв лідеру 9 хвилин і 22 секунди і став 69-м. Артем Тищенко з сімома промахами – 83-й (відставання – 11.26).

Завтра, 14 березня на чемпіонаті світу відбудеться одиночна змішана естафета. Її початок запланований на 18:10.