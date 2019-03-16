Є ще порох: збірна України здобула бронзу чемпіонату світу в жіночій естафеті!



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Віта і Валентина Семеренко продемонстрували, що ще здатні на серйозні звитяги Biathlon.com.ua

Тепер можна сміливо говорити, що провальний загалом сезон врятований

Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко принесли Україні бронзу чемпіонату світу в естафетній гонці, яка щойно завершилася в шведському Естерсунді.

Як і очікувалося, роль надійного стартера виконала Анастасія Меркушина. Відстрілявшись на обох вогневих рубежах ідеально чисто, тернополянка передала естафету Віті Семеренко другою, відставши від італійки Лізи Вітоцці всього на 5,4 секунди.

Втім, стосовно Меркушиної сумнівів не було. Вона демонструвала стабільність впродовж усього чемпіонату і цією гонкою лише підтвердила, що готова до змагань майже ідеально. Реальними медальні розрахунки стали після того, як скориставшись лише одним додатковим набоєм, всі мішені закрила Віта Семеренко і передала естафету третьою, з невеликим - 16,6 секунди - відставанням від несподіваних лідерок, збірної США. Американок вивела на першу позицію Клер Іґан, котра випередила на заключному колі ходом італійку Ніколь Ґонтьєр.

На третьому етапі Україну представляла Юлія Джима. І теж виступила доволі надійно. Десять мішеней вона закрила, скориставшись двома додатковими набоями і зберегла третє місце. Правда, відставання від збірної Швеції, яку вивела в лідери Анна Маґнуссон, було вже доволі суттєвим - 39,9 секунди.

Тож доля естафети була в руках іншої олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Валентини Семеренко. На стрільбі лежачи українка відстрілялася чисто з одним додатковим набоєм і вийшла на друге коло четвертою, одночасно з норвежкою Марте Ольсбю-Ройзеланд, котра посідала третє місце, навіть скоротивши відставання від лідерки, Ганни Еберґ зі Швеції, до 32,8 секунди.

Попереду була вирішальна «стійка». Власноруч наробила собі проблем Еберґ. Закривши мішені з допомогою максимальних трьох набоїв, вона випустила в лідери норвежку Ольсбю-Ройзеланд. Валентина Семеренко використала один додатковий патрон і вийшла на фінішне коло третьою з відставанням від лідера у 20 секунд. Росіянка Єкатєріна Юрлова-Перхт, яка іншла четвертою, програвала Валентині 24 секунди. А отже - медаль вже була в кишені. І на фініші дива не сталося: у Норвегії - золото, в Швеції - срібло, в України - бронза!

Зауважимо, що за чемпіонок, окрім Ольсбю-Ройзеланд, бігли Сінневе Солемдаль, Інґрід Тандервольд і Тіріл Екгофф. Швецію, крім Маґнуссон і Еберґ, представляли Лінн Перссон і Мона Брорссон.