Тренер збірної України пояснив, чому Підручний не побіжить у завтрашній естафеті чемпіонату світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрай Санітра береже свого лідера Фото з соцмереж

Юрай Санітра каже, що не хоче, щоб від цього чемпіонату Дмитро відходив занадто довго

Затра у шведському Естерсунді - передостанній день 53-го чемпіонату світу з біатлону. На порядку денному - естафети серед чоловіків і жінок. Тренер чоловічої збірної України оголосив склад на командні змагання і ним трохи здивував. За нашу команду побіжать Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко і Руслан Ткаленко. Лідер команди Дмитро Підручний змагання пропустить.

«У нас попереду ще два важливих старти: естафета і мас-старт, - мотивує своє рішення пан Санітра. - Тому треба було серйозно подумати над складом естафети, і як використовувати Підручного. Довго думав, щоб прийняти правильне рішення, і сподіваюся, що це вийшло. У мене дуже багато аргументів, чому в естафеті не буде стартувати Дімко. Він був готовий і хотів бігти, але я прийняв таке рішення. З тієї інформації про його фізичний стан, яка у мене є, і виходячи з тактики на цей чемпіонат, естафету йому краще пропустити. У Підручного вже за спиною чотири важких старти, в яких він заходив далеко за межу своїх фізичних можливостей. Кар'єра у Підручного не закінчується на цьому сезоні. І я не хочу допустити помилки, щоб завантажити його так, що він буде з цього стану виходити дуже довго. Упевнений, що ті спортсмени, які отримали нагоду виступити, зроблять все для того, щоб завтра посісти якомога вище місце. Підручний сьогодні і завтра буде проводити легкі тренування і готуватися до мас-старту».

Чоловіча естафета в Естерсунді стартує завтра, 16 березня, о 17:15 за київським часом. З повним старт листом і складами усіх команд можна ознайомитися за посиланням.

Джерело: biathlon.com.ua