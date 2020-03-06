Брати Бьо разом піднялися на п’єдестал спринту на етапі Кубка світу в Чехії. Українці – за межею топ-20



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Брати Бьо у цьому сезоні неперевершені Фото із соцмереж

Норвезьких братів розбавив у трійці француз Фійон-Майє

Норвежець Йоганнес Бьо став переможцем спринтерської гонки на восьмому етапі Кубка світу в чеському Нове Место.

Лідер сучасного біатлону відстрілявся на обох вогневих рубежах чисто і випередив на фініші свого основного конкурента Кентена Фійона-Майє з Франції, який також стріляв ідеально, на 22 секунди.

Третє місце посів ще один норвежець Тар’єй Бьо. Старший з братів теж продемонстрував ідеальну влучність і програв Йоганнесові хвилину і одну секунду.

Найкращим з українців став Сергій Семенов. З двома промахами він програв переможцеві дві хвилини і 18 секунд і фінішував 24-м. Дмитро Підручний з трьома промахами – 35-й (відставання – дві з половиною хвилини). Антон Дудченко з одним промахом став 48-й, Артем Прима з трьома – 49-й.

Завтра, 7 березня, на кубковому етапі в Нове Место – естафети. О 15:00 командну гонку побіжать чоловіки, о 18:00 – чоловіки.

Нагадаємо, що етап у Нове Место відбувається без глядачів через спалах епідемії коронавірусу.