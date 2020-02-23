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    Медальний залік біатлонного Мундіалю: Україна на межі Топ-10

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    До керівництва Федерації біатлону є питання - Медальний залік біатлонного Мундіалю: Україна на межі Топ-10
    До керівництва Федерації біатлону є питання

    Мундіаль добіг кінця - час підбивати підсумки: вони невтішні

    У італійській Антерсельві у неділю, 23 лютого, завершився Чемпіонат світу з біатлону.

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    Україна турнір відверто провалила, але все одне потрапила у топ-10 кращих біатлонних держав світу завдяки бронзі в жіночій естафеті. Без цього взагалі було б кепсько, особливо на тлі скандалів, в які втягнув збірну очільник Федерації біатлону Володимир Бринзак.

    Чемпіонат світу з біатлону 2020: Антхольц, Італія

    Медальний залік (золото - срібло - бронза, всього)

    1. Норвегія - 6-3-2 (11)

    2. Франція - 3-2-3 (8)

    3. Італія - 2-2-0 (4)

    4. Росія - 1-0-1 (2)

    5. Німеччина - 0-4-1 (5)

    6. США - 0-1-0 (1)

    7. Чехія - 0-0-2 (2)

    8-10. Австрія - 0-0-1 (1)

    8-10. Україна - 0-0-1 (1)

    8-10. Швеція - 0-0-1 (1)

    Нагадаємо, що український біатлон дуже гарно фінансується за рахунок держави та частково спонсорів, проте ці гроші йдуть, як правило, не верхівку айсбергу - збірні, в той час як молодь змушена тренуватись в умовах, у порівнянні з якими санаторій у Нових Санжарах - справжня левадія. На таку катастрофічну ситуацію довго закривалі очі, бо ж перемоги, нині, коли їх майже нема, - чи не час спитати в керівництва вітчизняного біатлону?

    біатлон бюджет Олексій Семенов Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Володимир Бринзак
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