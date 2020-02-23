Медальний залік біатлонного Мундіалю: Україна на межі Топ-10
Мундіаль добіг кінця - час підбивати підсумки: вони невтішні
У італійській Антерсельві у неділю, 23 лютого, завершився Чемпіонат світу з біатлону.
Україна турнір відверто провалила, але все одне потрапила у топ-10 кращих біатлонних держав світу завдяки бронзі в жіночій естафеті. Без цього взагалі було б кепсько, особливо на тлі скандалів, в які втягнув збірну очільник Федерації біатлону Володимир Бринзак.
Чемпіонат світу з біатлону 2020: Антхольц, Італія
Медальний залік (золото - срібло - бронза, всього)
1. Норвегія - 6-3-2 (11)
2. Франція - 3-2-3 (8)
3. Італія - 2-2-0 (4)
4. Росія - 1-0-1 (2)
5. Німеччина - 0-4-1 (5)
6. США - 0-1-0 (1)
7. Чехія - 0-0-2 (2)
8-10. Австрія - 0-0-1 (1)
8-10. Україна - 0-0-1 (1)
8-10. Швеція - 0-0-1 (1)
Нагадаємо, що український біатлон дуже гарно фінансується за рахунок держави та частково спонсорів, проте ці гроші йдуть, як правило, не верхівку айсбергу - збірні, в той час як молодь змушена тренуватись в умовах, у порівнянні з якими санаторій у Нових Санжарах - справжня левадія. На таку катастрофічну ситуацію довго закривалі очі, бо ж перемоги, нині, коли їх майже нема, - чи не час спитати в керівництва вітчизняного біатлону?