Українські біатлоністки не вразили на старті «коронавірусного» етапу Кубка світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німкеня деніз Геррманн найліпше впоралася з природною стихією NewsBeezer

Правда, Валентина Семеренко була всього в промаху від боротьби за п’єдестал

Німкеня Деніз Геррманн стала переможницею спринтерської гонки, якою відкрився восьмий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место.

Деніз так само як француженка Анаїс Бескон, котра фінішувала другою, відпрацювали за складних погодних умов на обох вогневих рубежах чисто і завдяки цьому отримали перевагу над рештою опоненток. Геррманн виграла у Бескон 27 секунд.

Третьою фінішувала чешка Маркета Давидова, яка з одним неточним пострілом програла переможниці 49 секунд.

Найкращою з українок стала Валентина Семеренко, яка з відставанням у хвилину, 34,7 секунди посіла 12-те місце. Валентина могла б бути значно вище, якби останнім пострілом не заробила для себе єдиного штрафного кола.

Також раз, але на стрільбі лежачи промахнулася Анастасія Меркушина. Як наслідок, з відставанням у хвилину і 46 секунд вона посіла 21-ше місце.

Юлія Джима з двома промахами програла чемпіонці хвилину і 55 секунд і стала 32-ю. Віта Семеренко теж не влучила двічі, програла дві хвилини і 22 секунди і фінішувала 43-ю. Олена Підгрушна з трьома промахами 49-та (відставання – 2.28).

Завтра, 6 березня, о 18:30 спринтерську гонку в Нове Место розпочнуть чоловіки.

Нагадаємо, що змагання через спалах епідемії коронавірусу в Чехії відбуваються при порожніх трибунах.