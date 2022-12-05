Бразилія розгромила збірну Південної Кореї в 1/8 фіналу ЧС-2022
Збірна Бразилії перемогла Південну Корею з рахунком 4:1
У понеділок, 5 грудня, у першому раунді плей-офф збірна Бразилії перемогла Південну Корею та вийшла до чвертьфіналу. Результати матчу опубліковані на сайті FIFA.
Бразилія: Аліссон – Мілітао, Сілва, Маркіньюш, Данілу – Каземіро – Пакета, Неймар – Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус.
Південна Корея: Син Гю Кім – Мун Хван Кім, Мін Дже Кім, Йон Гвон Кім, Джин Су Кім – Дже Сон Лі, У Йон Чон, Ін Пом Хван, Чі Чхан Хван – Ки Син Чо, Хин Мін Сон.
Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)
Голи: Вінісіус, 7, Неймар, 13 (пенальті), Рішарлісон, 29, Пакета, 36 – Пек Син Хо, 76.
На 7-й хвилині рахунок відкрив Вінісіус Жуніор. Незабаром Неймар, який повернувся до складу після травми, реалізував пенальті та збільшив перевагу своєї команди.
На 29-й хвилині Рішарлісон довів рахунок до розгромного. А Лукас Пакета до перерви забив у ворота корейців ще один гол.
У другому таймі Південна Корея відповіла голом Пек Син Хо, який відзначився на 76-й хвилині.
Збірна Бразилії перемогла Південну Корею з рахунком 4:1.
У чвертьфіналі бразильці 9 грудня зустрінуться з хорватами.
Нагадаємо, раніше голова відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер розповів, що організація розглядає три варіанти проведення чемпіонату світу 2026 року. Турнір пройде одразу в трьох країнах – США, Мексиці та Канаді.
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