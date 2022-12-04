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Чемпіонат світу у Катарі: ще дві збірні за підсумками неділі пробились у чвертьфінал

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чемпіонат світу у Катарі: ще дві збірні за підсумками неділі пробились у чвертьфінал
Фаворити турніру здолали своїх опонентів
фото: AFP

В 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 Франція провела матч з Польщею, а збірна Англії – з Сенегалом

Визначилась ще одна чвертьфінальна пара Чемпіонату світу-2022. Про це повідомляє «Главком».

В 1/8 фіналу ЧС-2022 Франція провела матч з Польщею – 3:1.

Матч пройшов на стадіоні «Ель-Туммама» у місті Доха. Поєдинок обслуговував головний абітр – Хесус Валенсуела з Венесуели.

Франція – Польща 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовський, 90+9

Також в 1/8 фіналу мундіалю Англія та Сенегал провели очний матч – 3:0.

Матч пройшов на стадіоні «Ель-Байт» у місті Ель-Хаур. Головний арбітр – Іван Бартон із Сальвадору.

Англія – Сенегал 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57.

В 1/4-й фіналу Англія зіграє проти Франції. Востаннє команди грали між собою в офіційному матчі на Євро-2012 в Україні та Польщі – 1:1. Всього збірні провели 31 очний матч. У Англійців 17 перемог, у французів – 9.

Раніше стало відомо, що в іншому чвертьфіналі зіграють Нідерланди та Аргентина.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: мундіаль-2022 Катар Франція Англія ЧС-2022 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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