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Великий друг України увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів збірних в історії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Великий друг України увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів збірних в історії
Польський форвард забив 78-й гол за збірну своєї країни
фото із соцмереж

Список бомбардирів очолює Кріштіану Роналду, який забив за збірну Португалії 118 голів

Вчора, 4 грудня, відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу–2022, у якому зустрічалися збірні Франції та Польщі. Команди грали на стадіоні «Ель-Тумама» у Досі. Зустріч обслуговував головний арбітр Хесус Валенсуела. Франція здобула перемогу з рахунком 3:1 і пробилася до чвертьфіналу турніру.

На 90+7-й хвилині за рахунок 0:3 поляки заробили пенальті. М'яч влучив у руку захиснику французів Деотшанкюлю Юпамекано. Роберт Левандовскі підійшов до м'яча і з другої спроби реалізував одинадцятиметровий. Цей гол став для польського форварда 78-м за збірну своєї країни, що дозволило йому увійти до топ-10 найкращих бомбардирів національних збірних за всю історію футболу та розташуватися на 10 місці, повідомляє William Hill.

Нагадаємо, Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

Список бомбардирів очолює Кріштіану Роналду, який забив за збірну Португалії 118 голів. Ліонель Мессі знаходиться на третьому місці – у нього 94 голи.

Нагадаємо, Андрій Шевченко подарував Левандовскі пов'язку капітана збірної України за його підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Роберт Левандовскі з перших днів повномасштабної російсько-української війни висловлює свою підтримку Україні. Він неодноразово звертався до світової спільноти з проханням допомогти українському народу.

Футболіст виступав за відсторонення росіян та білорусів від світового спорту. А також поляк виставив на аукціон свою футболку збірної, виручені кошти пожертвують на потреби ЗСУ.

Також наприкінці квітня Левандовскі отримав престижну нагороду Laureus за унікальні здобутки. У своєму Instagram він звернувся до підписників та наголосив, що «немає спорту без миру».

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Теги: Роберт Левандовскі Польща Україна НОВИНИ ФУТБОЛУ

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