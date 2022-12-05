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Чемпіонат світу-2026: ФІФА розглядає три варіанти проведення мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чемпіонат світу-2026: ФІФА розглядає три варіанти проведення мундіалю
Регламент буде затверджено наступного року
фото з відкритих джерел

Тепер у мундіалі братиме участь не 32, а 48 команд

Голова відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер розповів, що організація розглядає три варіанти проведення чемпіонату світу 2026 року. Турнір пройде одразу в трьох країнах – США, Мексиці та Канаді, пише ESPN.

У 2017 році ФІФА ухвалила рішення про розширення числа учасників Чемпіонату світу, починаючи з турніру 2026 року. Тепер у мундіалі братиме участь не 32, а 48 команд. Вони мають бути поділені на 16 груп по три команди, з яких дві найкращі пройдуть у плей-оф.

«Це варіант ще не прийнятий, але в турнірі буде або 16 груп по три команди в кожній, або 12 груп по чотири команди, або турнір буде поділено на дві сторони. На кожній буде по шість груп, а в них по чотири команди. Так вийде дві сторони по 24 команди.

Я не вирішую це питання, це вирішить порада ФІФА. Думаю, регламент буде затверджено наступного року», – сказав Венгер.

Нагадаємо, зараз триває Чемпіонат світу-2022 в Катарі, який розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня. Уже сформувались дві чвертьфінальні пари мундіалю.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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