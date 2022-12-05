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Мундіаль в Катарі: у збірній Бельгії розгорівся скандал через інтерв'ю лідера команди

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мундіаль в Катарі: у збірній Бельгії розгорівся скандал через інтерв'ю лідера команди
У команді панує не найкраща атмосфера
фото з відкритих джерел

У роздягальні збірної Бельгії під час мундіалю сталося кілька конфліктів, які мало не дійшли до бійки

Під час групового етапу Чемпіонату світу–2022 у збірній Бельгії стався конфлікт. Причина непорозуміння між футболістами – інтерв'ю Кевіна Де Брюйне, в якому півзахисник сказав, що бельгійці не мають шансів виграти Чемпіонат світу, тому що гравці команди вже «занадто старі».

Як інформує The Athletic, такі слова Де Брюйне зачепили партнерів зі збірної. Так, наприклад, після матчу з Марокко, в якому Бельгія не змогла забити (0:2), 35-річний Ян Вертонген сказав іронічно: «Мабуть, лінія нападу у нас занадто стара». Де Брюйне, у свою чергу, вважає, що його слова з інтерв'ю вирвали із контексту.

Зазначається, що у роздягальні збірної Бельгії під час мундіалю сталося кілька конфліктів, які мало не дійшли до бійки. Кевін Де Брюйне після інтерв'ю, яке не сподобалося партнерам зі збірної, відчував себе самотнім аж до вильоту команди з мундіалю.

Нагадаємо, збірна Бельгії завершила виступи на Чемпіонаті світу, не зумівши вийти з групи.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: Бельгія ЧС-2022 Кевін Де Брюйне

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