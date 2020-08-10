«Динамо» підписало контракт із захисником польського клубу
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Київське «Динамо» здійснило перший трансфер після того, як тренером клуб став Мірча Луческу
Київське «Динамо» уклало попередній контракт із лівим захисником Володимиром Костевичем, повідомляє офіційний сайт «Динамо».
Угода 27-річного гравця оборони з польським «Лехом» діє до 31 грудня 2020 року. Відповідно до регламентів ФІФА, 27-річний гравець підписав контракт із «Динамо», який набуде чинності з 1 січня 2021 року.
Термін угоди Костевича з «Динамо» складатиме 3 роки.
Костевич – вихованець львівського футболу. На професійному рівні він провів 6 років у місцевих «Карпатах», після чого перейшов до «Леха».
Зауважимо, що з 2017-го року Володимир виступає в чемпіонаті Польщі, де став одним із найкращих гравців у своєму амплуа. Попереднього сезону в його активі 32 проведені поєдинки у різних турнірах – один гол та 6 результативних пасів.