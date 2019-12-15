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    Американський захисник «Миколаєва» встановив фантастичний рекорд в Суперлізі (відео)

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    Квентін Петерсон - Американський захисник «Миколаєва» встановив фантастичний рекорд в Суперлізі (відео)
    Квентін Петерсон
    ФБУ

    Баскетболіст миколаївців набрав 48 очок у матчі проти «Дніпра»

    Американський захисник «Миколаєва» Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності сезону в баскетбольній Суперлізі. У виїзному поєдинку регулярного чемпіонату проти «Дніпра» він набрав 48 очок.

    Американець реалізував 7/15 двоочкових, 9/18 триочкових та 7/8 штрафних.

    Петерсон покращив своє ж досягнення з попереднього поєдинку проти «Харківських Соколів», коли він набрав 39 очок.

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    Втім така висока результативність лідера не врятувала «Миколаїв» від поразки – 87:94.

    Наразі «Миколаїв» на восьмому місці серед дев’яти команд Суперліги – чотири перемоги в 12-ти матчах. «Дніпро» з 10-ма перемогами за таку ж кількість поєдинків піднявся на другу сходинку. Попереду «Прометей» - 10 перемог у 13-ти поєдинках.

    баскетбол БК Дніпро
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