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    Найкращі передачі та блок-шоти тижня в Суперлізі (відео)

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    Майкл Маєрс був найкращим у складі&nbsp;&laquo;Прометея&raquo;&nbsp; - Найкращі передачі та блок-шоти тижня в Суперлізі (відео)
    Майкл Маєрс був найкращим у складі «Прометея» 
    ФБУ

    У баскетбольній Суперлізі відбулися матчі регулярного чемпіонату

    Команди баскетбольної Суперліги зіграли 12-15 грудня чергові матчі регулярного чемпіонату.

    Зокрема чинний чемпіон «Хімік» поступився вдома дебютанту «Прометею» (84:93) та реваншувався в наступному поєдинку проти «Запоріжжя» (92:84).

    Лідер чемпіонату «Прометей» після перемоги в Южному дещо несподівано поступився в Одесі (79:81).

    У домашньому матчі «Дніпра» проти «Миколаєва» (94:87) американський легіонер гостей Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності чемпіонату – 48 очок.

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    Попереду в регулярному чемпіонаті «Прометей» (10 перемог, 13 матчів), «Дніпро» (10; 12) та «Хімік» (8; 13).

    баскетбол БК Хімік БК Дніпро
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