Найкращі передачі та блок-шоти тижня в Суперлізі (відео)
Майкл Маєрс був найкращим у складі «Прометея»
ФБУ
У баскетбольній Суперлізі відбулися матчі регулярного чемпіонату
Команди баскетбольної Суперліги зіграли 12-15 грудня чергові матчі регулярного чемпіонату.
Зокрема чинний чемпіон «Хімік» поступився вдома дебютанту «Прометею» (84:93) та реваншувався в наступному поєдинку проти «Запоріжжя» (92:84).
Лідер чемпіонату «Прометей» після перемоги в Южному дещо несподівано поступився в Одесі (79:81).
У домашньому матчі «Дніпра» проти «Миколаєва» (94:87) американський легіонер гостей Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності чемпіонату – 48 очок.
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Попереду в регулярному чемпіонаті «Прометей» (10 перемог, 13 матчів), «Дніпро» (10; 12) та «Хімік» (8; 13).