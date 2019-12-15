«Київ-Баскет» перегляне заокеанського Шакіла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шакіл Кейта спробує вибороти місце в складі «Київ-Баскета» Фейсбук

У 26-річного канадського захисника є місяць, аби вибороти місце в команді

«Київ-Баскет» повідомив про трай-аут захисника Шакіла Кейта. У 26-річного канадського баскетболіста є місяць, аби переконати тренерський штаб Айнарса Багатскіса в своїй користі для команди та вибороти контракт.

Минулого сезону на батьківщині Кейта виступав за три команди. «Сейнт Джонс Едж», «Саскатчеван Реттлерс» та «Хемілтон Хані Баджерс». У середньому в 27 матчах (11 у старті) потенційний новачок киян мав наступну статистику: 11,4 очка + 4,8 підбирання + 2,4 передачі при 47,8% реалізації з гри (34,0% дальніх).

Нагадаємо, «Київ-Баскет» продовжує боротьбу на другому етапі Кубка Європи ФІБА. У стартовому поєдинку етапу кияни перемогли на виїзді нідерландський Зволле – 77:68.

У другому матчі групи K Київ-Баскет грає 18 грудня в Палаці спорту «Венето» проти угорського «Керменда». Початок о 19:00.