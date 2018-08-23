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    Центрова збірної України цієї осені може опинитися у США

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    Христина Карп - Центрова збірної України цієї осені може опинитися у США
    Христина Карп

    У минулому сезоні Карп була лідером свого клубу в жіночій Суперлізі

    Вже найближчим часом центрова Христина Карп може опинитися у США.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Про інтерес до вихованки одеського баскетболу з боку американських вишів було відомо давно.

    Після її яскравого виступу у складі молодіжної збірної на чемпіонаті Європи надійшла пропозиція від університету Товсон (штат Меріленд).

    Ця команда є завсідником конференції CAA (перший дивізіон NCAA), проте жодного разу ще не грала у її фіналі.

    Зазначимо, що у минулому сезоні Карп була лідером свого клубу в жіночій Суперлізі.
    У 31 матчі чемпіонату України центрова набирала 19,1 очка, робила 12,1 підбирання, 4,5 передачі та 2,1 блок-шота. 

    Також Карп була лідером молодіжної збірної на нещодавньому чемпіонаті Європи, на якому українка за 34,6 хвилини на майданчику набирала 16,9 очка, робила 10 підбирань та 2,9 блок-шота в середньому за гру. 

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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