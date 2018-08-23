Центрова збірної України цієї осені може опинитися у США
-
Розсилка
Христина Карп
У минулому сезоні Карп була лідером свого клубу в жіночій Суперлізі
Вже найближчим часом центрова Христина Карп може опинитися у США.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Про інтерес до вихованки одеського баскетболу з боку американських вишів було відомо давно.
Після її яскравого виступу у складі молодіжної збірної на чемпіонаті Європи надійшла пропозиція від університету Товсон (штат Меріленд).
Ця команда є завсідником конференції CAA (перший дивізіон NCAA), проте жодного разу ще не грала у її фіналі.
Зазначимо, що у минулому сезоні Карп була лідером свого клубу в жіночій Суперлізі.
У 31 матчі чемпіонату України центрова набирала 19,1 очка, робила 12,1 підбирання, 4,5 передачі та 2,1 блок-шота.
Також Карп була лідером молодіжної збірної на нещодавньому чемпіонаті Європи, на якому українка за 34,6 хвилини на майданчику набирала 16,9 очка, робила 10 підбирань та 2,9 блок-шота в середньому за гру.