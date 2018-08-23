Центрова збірної України цієї осені може опинитися у США



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Христина Карп

У минулому сезоні Карп була лідером свого клубу в жіночій Суперлізі

Вже найближчим часом центрова Христина Карп може опинитися у США.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Про інтерес до вихованки одеського баскетболу з боку американських вишів було відомо давно.

Після її яскравого виступу у складі молодіжної збірної на чемпіонаті Європи надійшла пропозиція від університету Товсон (штат Меріленд).

Ця команда є завсідником конференції CAA (перший дивізіон NCAA), проте жодного разу ще не грала у її фіналі.