Чехія здобула бойову перемогу з 0:2 над Латвією на чемпіонаті світу з хокею



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Воротар латвійців Елвіс Мерзлікінс зробив усе, що міг IIHF

Команди видали неймовірний за напругою матч

Збірна Чехії перемогла Латвію у четвертому турі групового турніру 83-го чемпіонату світу з хокею. Начебто все закономірно, але розвиток поєдинку був дуже непередбачуваним.

Реалізувавши дві більшості, латвійці несподівано повели в рахунку 2:0. При цьому вдала гра в атаці надихнула воротаря Елвіса Мерзлікінса, який піймав кураж і грав у воротах фантастично. В якийсь момент здалося, що чехам пробити голкіпера «Коламбус Блю Джекетс» не судилося.

Злам у грі стався після того, як п’ятихвилинний штраф і вилучення до кінця матчу, грубо атакувавши в голову Міхала Жепіка, отримав Маріс Бічевскіс. Мерзлікінс боровся і в цьому відрізку, але врешті під постійним шквалом не встояв і він.

Чехія - латвія. Філіп Гронек нарешті пробив Елвіса Мерзлікінса

Скоротивши рахунок, чехи продовжували наступати з усією люттю і ще до другої перерви вели 4:2. А в третьому періоді команда Мілоша Жиги свою перевагу відстояла, хоча остаточно питання про переможця було зняте лише тоді, коли порожні ворота вразив Якуб Ворачек. Під час заключної гольової атаки Рудольфс Бальцерс допустив ще одну грубість, яка призвела спершу до матч-штрафу, а потім до серйозної сутички на льоду після фінальної сирени.

Чехія — Латвія — 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Шайби: 0:1 — Індрашіс (Лауріс Дарзіньш, Оскарс Цибульскіс, - подв. більш.), 06:04. 0:2 — Лауріс Дарзіньш (Рудольфс Бальцерс, Оскарс Цибульскіс, - більш.), 13:08. 1:2 — Гронек (Ворачек, - більш.), 25:41. 2:2 — Ян Коваж (Палат, Заморскі), 31:01. 3:2 — Ворачек (Домінік Сімон, Гронек), 37:38. 4:2 — Врана (Факса, Ґудаш), 38:40. 5:2 — Домінік Сімон (Ворачек, Міхал Фролік), 45:44. 5:3 — Лауріс Дарзіньш (Оскарс Цибульскіс, - більш.), 55:28. 6:3 — Ворачек (Міхал Фролік, Домінік Сімон, - п.в.), 58:28

Воротарі: Бартошак — Мерзлікінс

Кидки: 39 (11 + 17 + 11) — 24 (10 + 9 + 5)

Штраф: 14 (6+ 4 + 14) — 54 (4 + 25 + 25)

16 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 084 глядачі

Після чотирьох турів Чехія має три перемоги і поступається в групі В тільки дуету лідерів — Росії і Швейцарії, - які очкових втрат наразі не мають. Наступний матч хлопці Жиги зіграють уже сьогодні, 17 травня. О 17:15 вони розпочнуть поєдинок з безнадійними аутсайдерами італійцями.

Латвія, яка має дві перемоги, боротьбу за потрапляння в четвірку продовжить 18 травня у поєдинку з Росією.