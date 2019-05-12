Канада познущалася над Великобританією на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Данте Фабро вітає капітана команди Кайла Турріса з дублем у ворота британців rds.ca

«Кленові листки» здобули свою першу перемогу на турнірі

26-разові чемпіони світу канадці здобули свою першу перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею у Словаччині. Після несподіваної поразки від фінів на старті сьогодні «Кленові листки» розгромили британців.

Великобританія — Канада — 0 : 8 ( 0 : 2 , 0 : 3 , 0 : 3 )

Шайби: 0:1 — Метью Джозеф (Адам Гернік, Нурс), 02:42. 0:2 — Манта (Джаред Маккан, Стечер), 12:33. 0:3 — Турріс (Манта), 22:35. 0:4 — Строум (Маршессо, Тома Шабо, - більш.), 27:05. 0:5 — Фаббро (Тайсон Джост), 39:37. 0:6 — Турріс (Манта), 40:57. 0:7 — Шон Кутюр’є (Манта, Тома Шабо, - більш.), 46:46. 0:8 — Манта (Ші Теодор, Тайсон Джост), 50:27

Воротарі: Бен Боунс (Джексон Вістл, 50:41) — Картер Гарт

Кидки: 12 (4 + 2 + 6) — 56 (22 + 18 + 16)

Штраф: 16 (2 + 12 + 2) — 4 (2 + 0 + 2)

12 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 8 347 глядачів

Героєм зустрічі став форвард «Детройт Ред Вінґз» Ентоні Манта, який закинув дві шайби і віддав три результативних передачі.

Великобританія - Канада. Магія від Маккана і Манти

Матч третього туру збірна Канади проведе вже сьогодні, 13 травня. О 21:15 команда Алена Віньо зустрінеться з господарями турніру словаками, які теж мають перемогу (над американцями) і поразку від фінів. Великобританія 14 травня о 17:15 зіграє з данцями, які перемогли у серії буллітів французів і програли німцям.