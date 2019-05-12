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    Канада познущалася над Великобританією на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Данте Фабро вітає капітана команди Кайла Турріса з дублем у ворота британців - Канада познущалася над Великобританією на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Данте Фабро вітає капітана команди Кайла Турріса з дублем у ворота британців
    rds.ca

    «Кленові листки» здобули свою першу перемогу на турнірі

    26-разові чемпіони світу канадці здобули свою першу перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею у Словаччині. Після несподіваної поразки від фінів на старті сьогодні «Кленові листки» розгромили британців.

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    ВеликобританіяКанада0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

    Шайби: 0:1Метью Джозеф (Адам Гернік, Нурс), 02:42. 0:2Манта (Джаред Маккан, Стечер), 12:33. 0:3Турріс (Манта), 22:35. 0:4Строум (Маршессо, Тома Шабо, - більш.), 27:05. 0:5Фаббро (Тайсон Джост), 39:37. 0:6Турріс (Манта), 40:57. 0:7 — Шон Кутюр’є (Манта, Тома Шабо, - більш.), 46:46. 0:8 — Манта (Ші Теодор, Тайсон Джост), 50:27

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    Воротарі: Бен Боунс (Джексон Вістл, 50:41) — Картер Гарт

    Кидки: 12 (4 + 2 + 6) — 56 (22 + 18 + 16)
    Штраф: 16 (2 + 12 + 2) — 4 (2 + 0 + 2)

    12 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 8 347 глядачів

    Героєм зустрічі став форвард «Детройт Ред Вінґз» Ентоні Манта, який закинув дві шайби і віддав три результативних передачі.

    Великобританія - Канада. Магія від Маккана і Манти

    Матч третього туру збірна Канади проведе вже сьогодні, 13 травня. О 21:15 команда Алена Віньо зустрінеться з господарями турніру словаками, які теж мають перемогу (над американцями) і поразку від фінів. Великобританія 14 травня о 17:15 зіграє з данцями, які перемогли у серії буллітів французів і програли німцям.

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