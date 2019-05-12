Характер: Німеччина здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з хокею
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Двох потенційних аутсайдерів Бундесманшафт переміг «на жилах»
Срібні призери Олімпіади-2018 німці здобули другу перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею, який 10 травня стартував у Словаччині.
У стартовому турі Німеччина в непростому протистоянні переграла Великобританію. Сьогодні, 12 травня у Кошице Бундесманшафт теж «на жилах» здолав данців, які розпочали чемпіонат з перемоги у серії буллітів над французами.
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Данія — Німеччина — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Шайби: 0:1 — Плахта (Леон Драйзайтль, Айзеншмід, - більш. 4х3), 30:27. 0:2 — Тіффельс (Кагун, Франк Мауер), 39:49. 1:2 — Бау (Ніколай Мейєр, Олівер Ларсен), 50:19
Воротарі: Себастьян Дам — Матіас Нідерберґер
Кидки: 38 (6 + 14 + 18) — 26 (7 + 13 + 6)
Штраф: 14 (6 + 6 + 2) — 14 (4 + 6 + 4)
12 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 5 605 глядачів
Матчі третього туру нинішні суперники проведуть 14 травня. Данці о 17:15 вийдуть на лід у протистоянні з британцями, а німці о 21:15 зустрінуться з французами, які обидва стартових матчі програли.