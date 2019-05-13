Латвія втратила нагоду перемогти Швейцарію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніко Гішир таки пробив Елвіса Мерзлікінса. Причому в найпотрібніший момент IIHF

Балтійці в третьому періоді тривалий час грали у більшості, але закинути не зуміли, натомість пропустили у власні ворота

Збірна Швейцарії здобула другу перемогу в двох матчах на 83-му чемпіонаті світу з хокею, який відбувається у Словаччині.

Після стартового погрому над італійцями сьогодні представники Країни сиру й годинників здолали латвійців. Правда, у третьому періоді до перемоги ближчими були якраз суперники, котрі теж розпочали турнір з перемоги над австрійцями.

Латвія — Швейцарія — 1 : 3 (0: 0 , 1 :1, 0: 2 )

Шайби: 0:1 — Ґреґорі Гофманн (Курашев, Марчіні), 33:44. 1:1 — Індрашіс (Рудольфс Бальцерс, - більш.), 34:15. 1:2 — Гішир (Праплан, Йозі), 56:21. 1:3 — Сімон Мозер — п.в., 59:19

Воротарі: Мерзлікінс — Леонардо Дженоні

Кидки: 21 (6 + 8 + 7) — 37 (9 + 13 + 15)

Штраф: 10 (2 + 8 + 0) — 12 (0 + 6 + 6)

12 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 7 773 глядачі

У третьому періоді за рахунку 1:1 латвійці тричі поспіль отримували чисельну перевагу, однак попри велику кількість нагод пробити Леонардо Дженоні не змогли.

Натомість швейцарці, ледь отямившись після тривалої оборони, закинули зусиллями Ніко Гішира переможну, як виявилося, шайбу.

Наступні свої матчі нинішні суперники проведуть у вівторок, 14 травня. Латвія о 17:15 гратиме з відвертим аутсайдером Італією, а Швейцарія о 21:15 зустрінеться з іншим претендентом на виліт Австрією.