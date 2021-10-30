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    «Челсі» пішов у відрив в чемпіонаті Англії. «Ліверпуль» і «Манчестер Сіті» втратили очки

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    &laquo;Челсі&raquo; скористався осічками конкурентів - «Челсі» пішов у відрив в чемпіонаті Англії. «Ліверпуль» і «Манчестер Сіті» втратили очки

    «Челсі» скористався осічками конкурентів

    Фото з відкритих джерел

    «Сині» нарощують перевагу над переслідувачами

    Лондонський «Челсі» скористався осічками «Ліверпуля» і «Манчестер Сіті» і збільшив перевагу над переслідувачами в чемпіонаті Англії до трьох очок. В 10 турі команда Томаса Тухеля розтрощила «Ньюкасл» – 3:0.

    «Манчестер Сіті» приймав одного з аутсайдерів «Крістал Пелас» і весь другий тайм провів у меншості. Вилучення заробив захисник Емерік Лапорт. У меншості «містяни» змогли зрівняти рахунок, проте арбітр після перегляду повтору гол відмінив. А перед фінальним свистком гості закріпили перевагу – 2:0.

    «Ліверпуль», в свою чергу, не втримав перевагу у два м’ячі в грі з «Брайтоном» – 2:2.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Челсі» пішов у відрив в чемпіонаті Англії. «Ліверпуль» і «Манчестер Сіті» втратили очки