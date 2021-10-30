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    Пост Роналду про двійню встановив рекорд за кількістю лайків

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    Роналду перевершив досягнення Мессі - Пост Роналду про двійню встановив рекорд за кількістю лайків
    Роналду перевершив досягнення Мессі
    Фото з відкритих джерел

    Світлина футболіста з громадянською дружиною сподобалася майже 30 млн читачів

    Пост нападника «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду про вагітність його подруги Джорджини Родрігес встановив новий рекорд «Інстаграма» серед спортсменів за кількістю лайків. Наразі пост має майже 30 млн лайків.

    Раніше Роналду повідомив, що його подруга чекає на двійнят.

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    Попередній рекорд з лайків серед спортсменів належав форварду «ПСЖ» Ліонелю Мессі. Його фото у формі паризької команди лайкнули близько 22 млн користувачів.

    У Роналду вже є четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері, та Алана Мартіна, яку 2017 року народила Джорджина.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Пост Роналду про двійню встановив рекорд за кількістю лайків