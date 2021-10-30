«Динамо» здобуло непросту перемогу в Маріуполі

Кияни поступалися під час гри, але завдяки центральним півзахисникам перемогли

Лідер Прем’єр-ліги «Динамо» продовжило безпрограшну серію в чемпіонаті до 13 матчів. В черговому турі кияни грали в Маріуполі і здобуло перемогу – 3:2.

Матч вийшов непростим для гостей. Вже на початку зустрічі вони пропустили гол і їм довелося відіграватися. Голвною діючою особою в зустрічі став капітан Сергій Сидорчук. Півзахисник спочатку зіграв рукою в штрафному майданчику і Дмитро Мішньов реалізував пенальті.

Буквально за хвилину Сидорчук реабілітувався. Він наважився на удар метрів з 30-ти. Він вийшов не надто сильним, але голкіпер проґавив загрозу воротам на початковій стадії, а коли вирішив стрибнути, то було вже пізно.

Мав збільшувати гольовий доробок і один з найкращих бомбардирів чемпіонату Віктор Циганков. Партнери вивели його на ударну позицію, проте півзахисник влучив у штангу. Поки Віктор думав, засмучуватися чи ні, його підстрахував Шапаренко. Микола вліз між двома розгубленими захисниками і проштовхнув м’яч у ворота.

По перерві «Динамо» продовжувало контролювати гру і збільшило перевагу. Знову Сидорчук блискучим ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у верхній кут воріт.

«Маріуполь», втім, не здався і вже в доданий час зумів скоротити перевагу до мінімуму. А на більше йому вже не вистачило часу.