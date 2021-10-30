97-річний український тенісист зіграв партію з Надалем

Харків’янин здійснив мрію зустрітися на корті зі знаменитим іспанцем

97-річний тенісист Леонід Станіславський, який досі бере участь у змаганнях, здійснив свою мрію і зіграв проти 20-разового переможця турнірів серії «Великого шлема» та дворазового олімпійського чемпіона іспанця Рафаеля Надаля.

Для цього спортсмен-аматор спеціально вирушив до Іспанії, на Мальорку, де зустрівся з легендарним тенісистом сучасності в його академії, повідомляють «Факти». Судячи з фотографій, Надаль також отримав величезне задоволення від спілкування та гри з українським рекордсменом.

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Колишня перша ракетка світу зараз займає п'яту сходинку у світовому рейтингу АТР.