«Шахтар» на класі розгромив «Десну»

«Гірники» на НСК «Олімпійський» забили чернігівцям чотири голи

В 13-му турі чемпіонату України «Шахтар» здолав «Десну» – 4:1, і продовжив переслідування «Динамо». «Гірники» досить легко досягли переваги. Обмінявшись із суперником голами на початку матчу, вони повністю взяли гру під контроль і забили ще тричі.

Рахунок в середині першого тайму відкрив Манор Соломон. В одній з контратак влучний удар вийшов у півзахисника гостей Дениса Безбородька. Ще до перерви Георгій Судаков, який провів весь матч, вивів господарів уперед. По перерві закріпили перевагу гірників бразильці Тете і Фернандо.

«Шахтар», як і раніше, на три очки відстає від «Динамо», яке сьогодні обіграло Маріуполь (3:2). Команда Олександра Рябоконя залишилася на дев'ятій позиції.

У середу, 3 листопада, команда Роберто Де Дзербі зіграє з «Реалом» на виїзді у 4-му турі Ліги чемпіонів.