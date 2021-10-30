  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» на класі розгромив «Десну»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Шахтар&raquo; впевнено переміг &laquo;Десну&raquo; - «Шахтар» на класі розгромив «Десну»

    «Шахтар» впевнено переміг «Десну»

    Фото: УПЛ

    «Гірники» на НСК «Олімпійський» забили чернігівцям чотири голи

    В 13-му турі чемпіонату України «Шахтар» здолав «Десну» – 4:1, і продовжив переслідування «Динамо». «Гірники» досить легко досягли переваги. Обмінявшись із суперником голами на початку матчу, вони повністю взяли гру під контроль і забили ще тричі.

    Рахунок в середині першого тайму відкрив Манор Соломон. В одній з контратак влучний удар вийшов у півзахисника гостей Дениса Безбородька. Ще до перерви Георгій Судаков, який провів весь матч, вивів господарів уперед. По перерві закріпили перевагу гірників бразильці Тете і Фернандо.

    «Шахтар», як і раніше, на три очки відстає від «Динамо», яке сьогодні обіграло Маріуполь (3:2). Команда Олександра Рябоконя залишилася на дев'ятій позиції.

    У середу, 3 листопада, команда Роберто Де Дзербі зіграє з «Реалом» на виїзді у 4-му турі Ліги чемпіонів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» на класі розгромив «Десну»